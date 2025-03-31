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رياضة

مينسيك يقفز 30 مركزا في التصنيف العالمي للاعبي التنس

مينسيك
مينسيك

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد تغييرات طفيفة في المراكز العشرة الأولى.

 


وارتقى اليوناني ستيفانوس تسيبتسيباس، مركزين، ليتواجد في المرتبة الثامنة، كما تقدم الأسترالي أليكس دي مينور مرتبة واحدة، ليتواجد في المركز العاشر.

وغادر الروسي دانييل ميدفيديف، قائمة العشر الأوائل عالميًا، بالتراجع 3 مراكز، ليتواجد في التصنيف 11 عالميًا.


وتقدم الفرنسي آرثر فيلس 3 مراكز، ليتواجد في التصنيف 15، بينما كان التشيكي جاكوب مينسيك، أبرز المتسفيدين، بقفز 30 مركزًا دفعة واحدة، ليتواجد في التصنيف 24 مستفيدًا من تتويجه بلقب ميامي للأساتذة.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي لاعبي التنس

1- يانيك سينر: 10330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7645 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 6720 نقطة

4- تايلور فريتز: 5290 نقطة

5- نوفاك ديوكوفيتش: 4510 نقاط

6- كاسبر رود: 3855 نقطة

7- جاك درابر: 3780 نقطة

8- ستيفانوس تسيتسيباس: 3445 نقطة

9- أندري روبليف: 3440 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3335 نقطة.

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