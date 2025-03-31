التصنيف العالمي للاعبات التنس، سابالينكا تحافظ على الصدارة وإيالا تتقدم 65 مركزا

تصنيف التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة ميامي فئة 1000 نقطة.

وتقدمت الإيطالية جاسمين باوليني مرتبة واحدة، لتتواجد في التصنيف السادس، بينما تراجعت الروسية ميرا أندريفا، مرتبة واحدة، لتتواجد في التصنيف السابع عالميا.

فيما تقدمت الصينية كينوينج جينج (مركزا واحدا)، والإسبانية باولا بادسا (مركزين)، بينما تراجعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والأمريكية إيما نافارو، للمركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب.



وتقدمت الفلبينية ألكسندرا إيالا 65 مركزا دفعة واحدة، لتتواجد في التصنيف 75 عالميا، وذلك بعد وصولها لنصف نهائي ميامي.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 10541 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 7470 نقطة

3- كوكو جوف: 6063 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 5796 نقطة

5- ماديسون كيز: 4949 نقطة

6- جاسمين باوليني: 4843 نقطة

7- ميرا أندريفا: 4775 نقطة

8- كينوين جينج: 4135 نقطة

9- باولا بادوسا: 3821 نقطة

10- إيلينا ريباكينا: 3808 نقاط

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