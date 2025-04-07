انطلاق اليوم الأول في الأسبوع الثقافي لأوقاف الدقهلية بالمساجد (صور)

شهد مسجد الجوهرة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية إقامة الأسبوع الثقافي لليوم الأول تحت عنوان "دوام العمل الصالح بعد رمضان".

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف وبإشراف من الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني.

تقديم خطاب ديني وسطي رشيد

وكان الحديث عن "دوام العمل الصالح بعد رمضان "، ويأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي لتحقيق مقاصد الشريعة،وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد

وحاضر فيه كلا من الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، الدكتور أحمد الهادي زكريا شحاته استاذ العقيدة والفلسفة بكلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة والقارئ الشيخ علي بدر وجمع غفير من رواد المسجد.

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