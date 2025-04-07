ما حكم الشرع في تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟، الإفتاء تحسم الجدل

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن منشور لأب كتب فيه "اتقِ الله في بنتي" دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى، مما أثار تساؤلات حول حقوق ابنته وما إذا كان ذلك يضر بها.

حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.



وأضافت: "من الطبيعي أن القايمة تكتب لضمان حق الزوجة، ولكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كان الطرفان موافقين".

وأكدت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، مشيرة إلى أن الأب ليس مخلدًا، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي، مضيفة: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".

وتابعت: "في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين."

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