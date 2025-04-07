وزير التعليم في زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بالمنوفية

يواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته في المحافظات بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العملية التعليمية، اليوم الإثنين.

وفي سياق آخر تستطلع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي، في جميع مديريات التربية والتعليم حول نظام الثانوية العامة والبكالوريا، وذلك تحت شعار “رأيك يهمنا”.

طلاب الشهادة الإعدادية

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة التعليمية واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد.

نظام البكالوريا المصرية

وتبدأ المدارس الإعدادية في توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد بكافة المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وكتبت وزارة التربية والتعليم: في حالة التحاقكم بالتعليم الثانوي العام طبقا لقواعد التنسيق الخاصة في محافظتكم، هل ستختارون الثانوية العامة أم البكالوريا المصرية (علما بأنه يكون على الطالب وضع علامة داخل مربع الاختيار).

نظام الثانوية العامة والبكالوريا

ويدون على الاستمارة، اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب، والرقم القومي لولي الأمر، وتوقيع ولي الأمر، واعتماد مدير المدرسة، واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها، ومديرية التربية والتعليم

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