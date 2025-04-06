الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

فيلم «رحلة 404» يفتتح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الليلة

بوستر الفيلم.فيتو
بوستر الفيلم.فيتو

تستقبل دار الاوبرا المصرية عرض جديد ومجاني من فيلم «رحلة 404» للنجمة منى زكي ليكون افتتاحا لجدول فعاليات الدورة الـ51من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

ويعرض الفيلم فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بقاعة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟

ويضم "رحلة 404" نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

 

وأطلقت بالامس إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية حفل افتتاح أحدث دوراتها بمشاركة لجنة التحكيم برئاسة د. وليد سيف، وتضم في عضويتها نخبة من صناع السينما، منهم هاني لاشين، تيسير فهمي، طارق الشناوي، منير الوسيمي وآخرون.

 

وفى حفل الافتتاح صرح مدير التصوير محمود عبد السميع: هذا الاحتفال لا يوجد مهرجان فى العالم يضاهيه فى تفرده وتميزه، وذلك من ناحية الأفلام المختارة، فلا يشارك أي فنان أو نجم أو جهة إنتاجية فى ترشيح الأعمال وانما تختار لجنة تحكيم المهرجان الأعمال المشاركة لتقييم صناعها.

 

انطلاق العروض

وانطلقت العروض في سينما الإبداع بساحة الأوبرا من 5 أبريل وتستمر حتى  12 أبريل، وتشمل أفضل 7 أفلام تم اختيارها باستفتاء النقاد وصناع السينما، ومنها "الحريفة"، "رحلة 404"، "السرب" و"أهل الكهف".

 

فيما يقام حفل توزيع الجوائز والتكريم يوم 22 أبريل بقاعة سيد درويش بالهرم، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

 

 

 

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