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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شقة بمدينة نصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

انتهت تحقيقات  نيابة مدينة نصر حول حريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة نصر إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في الواقعة .
وكشفت التحقيقات أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق. 

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمدينة نصر دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بمدينة نصر


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتداده لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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