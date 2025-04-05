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حوادث

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بمدينة نصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة نصر أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.


وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمدينة نصر دون وقوع أي إصابات.
 

حريق شقة سكنية بمدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتداده لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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