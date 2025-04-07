التحقيقات: لا شبهة جنائية في وفاة شاب بالسلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام أنه لا توجد شبهة جنائية حول العثور على شاب متوفي داخل شقته بدائرة قسم شرطة السلام وتبين أن الوفاة طبيعية.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله، ويرتدي ملابسه كاملة وبيده آثار خدوش.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه أثناء نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان أسباب الوفاة واستدعت والدته لسماع أقوالها.

وقالت والدة المتوفي إنها لا تعرف سبب وفاة ابنها مشيرة إلى أنه دخل بعد أن تناول العشاء وخلد للنوم وفي الصباح حاولت إيقاظه لكنه لم يستجب.

وأشارت السيدة إلى أنها استدعت الطبيب الذي قال بأنه توفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.