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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في وفاة شاب بالسلام

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كشفت تحقيقات  نيابة السلام أنه لا توجد شبهة جنائية حول العثور على شاب متوفي داخل شقته بدائرة قسم شرطة السلام وتبين أن الوفاة طبيعية. 
وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله، ويرتدي ملابسه كاملة وبيده آثار خدوش.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه أثناء نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان أسباب الوفاة واستدعت والدته لسماع أقوالها.

وقالت والدة المتوفي إنها لا تعرف سبب وفاة ابنها مشيرة إلى أنه دخل بعد أن تناول العشاء وخلد للنوم وفي الصباح حاولت إيقاظه لكنه لم يستجب.

وأشارت السيدة إلى أنها استدعت الطبيب الذي قال بأنه توفي.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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