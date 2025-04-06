التصريح بدفن شاب عثر عليه متوفى داخل شقته بالسلام

أمرت نيابة السلام بدفن جثة شاب عثرت عليه والدته متوفى داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله، ويرتدي ملابسه كاملة وبيده آثار خدوش.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه أثناء نومه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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