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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب بسلاح أبيض في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية  تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الشرابية، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال أهل المجني عليه إن نجلهم ليس له في المشاكل ولم يفتعلها مع أحد.

وأضاف أهل المجني عليه أن المتهم معروف بسوء سلوكه وكان يتشاجر مع شخص أسفل منزلهم وأطلق أعيرة نارية فنزل إليه المجني عليه وطلب منه الابتعاد وعدم إطلاق النار خوفا أن يصاب أحد.

وأشار أهل المجني عليه أن المتهم لم يقبل بكلام ابنها وتشاجر معه وطعنه في رقبته فأسقطه غارقا في دمائه.


وكشفت مناظرة النيابة أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بجرح طعني بمنطقة الرقبة.


كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط أحدهما قتيلا. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات والفحص تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.


وأضافت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الأشخاص بالشارع وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم. 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

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محكمة جنح الشرابية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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