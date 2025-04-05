وجهة مولر بعد الرحيل عن بايرن ميونخ

كشف فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن موعد نهاية مسيرة توماس مولر مع بايرن ميونخ والوجهة المقبلة لنجم البايرن.

وأوضح خبير الانتقالات أن مولر منفتح على الانتقال لناد جديد والدوري الأمريكي الوجهة الأقرب له.

ووفقا لرومانو، فإن توماس مولر سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 مع بايرن ميونخ في الصيف، ثم سيغادر النادي في يوليو المقبل.

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب بايرن ميونخ ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من: أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية حقبة أسطورة فريق كرة القدم، توماس مولر، بالاتفاق على رحيله نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال النادي البافاري في بيان عبر موقعه الرسمي:"قرر بايرن ميونخ وتوماس مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، معًا وضع حدٍّ لمسيرتهما الفريدة التي امتدت 25 عامًا وحصد 33 لقبًا ".

أرقام توماس مولر مع بايرن ميونخ

وبدأ توماس مولر مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ في 15 أغسطس 2008 بالتعادل 2-2 ضد هامبورج، ومنذ ذلك الحين، فاز بـ 12 لقبًا في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الألماني ثماني مرات.

وفي سبتمبر، تجاوز مولر أسطورة حراسة مرمى ميونخ سيب ماير ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع البافاري، حيث شارك حاليًا في 743 مباراة رسمية، سجل فيها 247 هدفًا و273 تمريرة حاسمة.وسجل 45 هدفًا في 131 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 2010 و2024، وتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

و فاز مولر بالحذاء الذهبي كأفضل هداف مشترك في أول مشاركة له في كأس العالم عام 2010 وشارك أيضًا في البطولتين في عامي 2018 و2022 بالإضافة إلى بطولة أوروبا في أعوام 2012 و2016 و2021 و2024.

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