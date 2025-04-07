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حوادث

حبس عاطلين بتهمة قتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

حبس متهم
حبس متهم

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطلين بتهمة قتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

فى أقل من 24 ساعة.. ضبط مرتكبى واقعة قتل صاحب شركة مقاولات


وأوضحت وزارة الداخلية، أن قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه مقتل والده صاحب شركة مقاولات، وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته.


وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وذلك  فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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