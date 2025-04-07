الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة بايرن
موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة قوية أمام إنتر ميلان على ملعب أليانز أرينا، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا 


موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت مصر.


القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا 

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر عبر قناة beIN Sports 2.

وصعد العملاق البافاري إلى ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة غريمه الألماني باير ليفركوزن بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين، بينما تجاوز إنتر اختبار فينورد (4-1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا


وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:


مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل 

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

أرسنال ضد ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل 

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا


مباريات الإياب 

الثلاثاء 15 أبريل 

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل 

ريال مدريد ضد أرسنال

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ إنتر ميلان دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ وإنتر مباراة بايرن ميونخ وإنتر مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر بايرن ميونخ ضد إنتر مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر بايرن ميونخ أمام إنتر

مواد متعلقة

إنتر ميلان يتعثر بالتعادل أمام بارما في الدوري الإيطالي

وجهة مولر بعد الرحيل عن بايرن ميونخ

إنتر ميلان يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أرتيتا يُجهز بوكايو ساكا لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

بـ 21 طلقة مدفعية، السيسي يستقبل ماكرون ويصافحان حرس الشرف بالاتحادية

مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية

السيسي وماكرون يشهدان اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا

سعر السمك اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في سوق العبور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

سعر الفاكهة اليوم، اليوسفي يتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

منوعات

المزيد

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية