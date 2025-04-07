افادت وكالة "رويترز"، أن "بتكوين تهبط إلى أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر بتسجيلها 76665.63 دولارًا".



وفي وقت سابق، انخفضت بيتكوين -أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية- بأكثر من 5% إلى 79 ألفا و666 دولارا، لتنزل عن مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 11 تشرين الثاني.



وشهدت هذه العملة ارتفاعا كبيرا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بتخفيف القوانين المنظمة للعملات المشفرة وبجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإنه عادةً ما ينظر المتداولون إلى العملة المشفرة الرائدة على أنها مؤشر رئيسي على معنويات السوق، لكنها خالفت الانهيار العام للسوق الأسبوع الماضي، حيث استقرت بين 82 ألف دولار و83 ألفًا، وارتفعت مع نهاية الأسبوع مع تراجع الأسهم وحتى الذهب.

تكبدت العملات المشفرة الأخرى خسائر أكبر خلال الليل. وانخفض سعر الإيثريوم والرمز المرتبط بسولانا بنحو 10 بالمئة لكل منهما.

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات صحفية: "رأينا أن العملات المشفرة كانت قد تماسكت إلى حدٍّ كبير أمام الانهيارات التي شهدتها أسواق الأسهم الأميركية في آخر جلستين من الأسبوع الماضي".



"السبب الأساسي لهذا التماسك كان يرتبط بقناعة بعض المستثمرين بأن العملات المشفرة تشكل ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.. وبالنسبة لهؤلاء، فإن أي انهيار في قطاع الأسهم يدفعهم نحو قطاع العملات المشفرة باعتبارها وسيلة للتحوط من هذه التراجعات".



من بين العوامل أيضًا التي عززت هذا التماسك -قبل التراجعات واسعة النطاق التي شهدتها العملات المشفرة الأحد- هو الوضع العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب، والتي دفعت البعض إلى النظر للعملات المشفرة على أنها أدوات مالية خارجة عن نطاق الرقابة الحكومية، وغير مركزية بطبيعتها، ما يجعلها بمنأى عن تأثيرات هذه السياسات.



"لكن مع تراجعات الأسواق الأمريكية، فإن العملات المشفرة تتأثر سلبًا أيضًا.. وقد رأينا مؤخرًا تراجعًا في أسعار الذهب (التي سجلت خسائر أسبوعية) وهو ما انعكس أيضًا على العملات المشفرة".



ويفسر ذلك بقوله: "يلجأ المستثمرون في مثل هذه الحالات إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأخرى، سواء في الذهب أو العملات الرقمية، لتغطية خسائرهم في سوق الأسهم".

وبناءً على تحركات السوق الأخيرة، يتوقع يرق تحركات متفاوتة، قائلًا: "إذا ما شهدنا بعض الاستقرار في قطاع الأسهم وتوقف النزيف الحاصل حاليًا، فهناك احتمال أن تستعيد العملات المشفرة بعض الزخم وتحقق ارتفاعات من جديد."

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