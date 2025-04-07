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ثقافة وفنون

SNL يسخر من ترامب بعد فرضه الرسوم الجمركية على دول العالم (فيديو)

snl يسخر من ترامب
snl يسخر من ترامب

سخر برنامج SNL، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقانون الرسوم الجمركية، الذي أقره مؤخرا،

وقدم برنامج SNL، سكيتش ساخر، رصد خلاله مدي خطوره القانون علي الاقتصاد، وعدم فهم المواطنين الهدف من إقرار القانون.

 

نجوم هوليوود يحتفلون بالموسم الـ 50 لبرنامج SNL 

احتفل البرنامج الأمريكي  الساخر SNL، مؤخرا بإتمامه لـ ٥٠ موسم على الهواء مباشرة، منذ بدايته عام  1975، قدم خلالها الآلاف من الاسكتشات الساخرة، التي ألقت الضوء علي العديد من المشاكل في أمريكا وحول العالم.

وتضمنت حلقة الاحتفال، تواجد عدد من كبار نجوم هوليوود، على رأسهم الممثل توم هانكس، وروبرت دي نيرو، وتينا فاي، ودرو باريمور، وغيرهم.

برنامج SNL الساخر

 Saturday Night Live، أو اختصاره SNL، هو برنامج منوعات تلفزيوني أمريكي، يعرض بشكل مباشر، كل سبت على  قناة هيئة الإذاعة الوطنية، أعدهُ لورن مايكلز، وطوره ديك إيبرسول، وعرض لأول مرة في 11 أكتوبر، عام 1975، ومستمر حتى الآن.

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