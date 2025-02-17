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ثقافة وفنون

أول ظهور علني لـ جاك نيكلسون بعد غياب في احتفالية SNL (فيديو)

جاك نيكلسون، فيتو
جاك نيكلسون، فيتو

بعد غياب طويل عن الظهور العلني، شارك الممثل جاك نيكلسون، بشكل مفاجئ في حلقة البرنامج الساخر، Saturday Night Live، المخضضة لاحتفالية البرنامج بموسمه الـ ٥٠.

وظهر جاك نيكلسون، وهو يجلس علي كرسي، بين الجمهور، ليقدم فقرة الممثل الكوميدي آدم ساندلر. 

نجوم هوليوود يحتفلون بالموسم الـ 50 لبرنامج SNL 

احتفل البرنامج الأمريكي  الساخر SNL، بإتمامه لـ ٥٠ موسم على الهواء مباشرة، منذ بدايته عام  1975، قدم خلالها الآلاف من الاسكتشات الساخرة، التي ألقت الضوء علي العديد من المشاكل في أمريكا وحول العالم.

وتضمنت حلقة الاحتفال، تواجد عدد من كبار نجوم هوليوود، على رأسهم الممثل توم هانكس، وروبرت دي نيرو، وتينا فاي، ودرو باريمور، وغيرهم.

برنامج SNL الساخر

 Saturday Night Live، أو اختصاره SNL، هو برنامج منوعات تلفزيوني أمريكي، يعرض بشكل مباشر، كل سبت على  قناة هيئة الإذاعة الوطنية، أعدهُ لورن مايكلز، وطوره ديك إيبرسول، وعرض لأول مرة في 11 أكتوبر، عام 1975، ومستمر حتى الآن.

 

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