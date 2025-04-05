إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا، اعرف السبب

أضرب سائقو الحافلات الصغيرة في دروهوبيتش، الواقعة في منطقة لفوف بأوكرانيا، عن العمل بسبب التهديد بالتعبئة القسرية ولم يذهبوا إلى العمل، وتُركت المدينة دون وسائل نقل.

إضراب سائقي الحافلات في أوكرانيا



وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه "في دروهوبيتش، منطقة لفوف، وبسبب تصرفات مركز التجنيد الإقليمي والتجنيد العسكري في أوكرانيا، لم تذهب أي حافلة صغيرة إلى العمل اليوم.

وقد أضرب السائقون بعد يوم أمس، 4 أبريل، حيث تم إخراج زميلهم مباشرة من الحافلة وإرساله إلى اللجنة الطبية العسكرية".

قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا

كما ورد في المنشور، أكدت سلطات المدينة أنها تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في حركة الركاب في المدينة.

ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو الفائت، وأمرت الوثيقة جميع المسؤولين عن الخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.