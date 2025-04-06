أصالة تتألق في أغنية "اكتر" خلال حفل دبي وسط تفاعل كبير من الجمهور (فيديو)

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة أصالة في القرية العالمية بدبي، وسط حضور جماهيري كبير.

حفل أصالة في دبي

وتألقت أصالة خلال الحفل بأغنية “أكتر” وسط تفاعل كبير من الجمهور علي المسرح في أجواء مبهجة

أغنية ممنوع

وفي وقت سابق طرحت شركة روتانا أغنية “ممنوع” والتى تعد أحدث أغنيات المطربة السورية أصالة.



وطرحت روتانا الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

جائزة الفنانة المفضلة

وفازت الفنانة السورية أصالة نصري مؤخرا، بجائزة الفنانة المفضلة، متفوقة على شيرين عبد الوهاب وأنغام وإليسا.

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