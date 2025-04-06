الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

وصول أصالة إلى مسرح القرية العالمية في دبي استعدادا لحفلها "فيديو"

اصالة، فيتو
اصالة، فيتو

وصلت الفنانة السورية أصالة منذ قليل إلي مسرح القرية العالمية في دبي استعدادا لحفلها، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

 

حفل أصالة في دبي 

وتقدم أصالة خلال حفلها بالقرية العالمية في دبي عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة، الجديدة والقديمة، والتي يتفاعل معها الجمهور  .

أغنية ممنوع

وفي وقت سابق طرحت شركة روتانا أغنية “ممنوع” والتى تعد أحدث أغنيات المطربة السورية أصالة.


وطرحت روتانا الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

جائزة الفنانة المفضلة

وفازت الفنانة السورية أصالة نصري مؤخرا، بجائزة الفنانة المفضلة، متفوقة على شيرين عبد الوهاب وأنغام وإليسا.

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