موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استنئاف التدريبات غدًا الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- الزمالك نقطتين

5- سموحة بدون نقاط

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