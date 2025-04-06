تعادل سلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 25 دقيقة

يتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد -سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت

2- الجونة

3- مودرن سبورت

4- الزمالك

5- سموحة

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