الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الروندى، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا يالوم بـ أوليفييه ندوهونجيرهي وزير الخارجية الرواندي.

تضامن  مصر الكامل مع حكومة وشعب رواندا

أعرب الوزير عبد العاطي عن خالص تعازيه بمناسبة حلول الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في رواندا "كويبوكا"، والتي توافق اليوم ٧ أبريل.

وأكد الوزير تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع حكومة وشعب رواندا في هذه الذكرى الأليمة، مشيدًا بما حققته رواندا من إنجازات بارزة في مختلف المجالات رغم المأساة الإنسانية التي تعرضت لها، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.

أكد الوزيران حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا، والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية. كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق السياسي في المحافل الإقليمية والدولية.

تطورات الأزمة في شرق الكونجو

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأزمة في شرق الكونجو، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة دعم مصر الكامل لكافة الجهود السلمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، وناقش الوزيران في هذا الإطار مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بين مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والذي تم خلاله الاتفاق على خطوات تنفيذية لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وإنشاء أمانة عامة للمتابعة بهدف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع.

مصر ترحب بمخرجات القمة المشتركة 

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بمخرجات القمة المشتركة لمجموعتي EAC  وSADC التي عُقدت افتراضيًا في ٢٤ مارس، والتي أقرت تسريع عملية السلام من خلال تعيين مجموعة من خمسة ميسرين للمسار السياسي، في خطوة مهمة نحو دعم الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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