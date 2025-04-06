ضبط طالب يرتدي النقاب، الأمن يكشف حقيقة خطف الأطفال بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بأسيوط.

ضبط طالب يرتدى نقاب.. الأمن يكشف حقيقة سيدة القوصية تختطف الأطفال

حقيقة سيدة ترتدى النقاب لاختطاف الأطفال بأسيوط



رصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء بعض أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، من قيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بالقرية.



وبالفحص، لم يستدل على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن، وتمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتدى النقاب طالب - مقيم بدائرة المركز، وأقر بارتدائه جلبابا أسود اللون، ونقابا بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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