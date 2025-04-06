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صحة الجيزة تطلق حملة توعية للمواطنين لرفع الأجسام الثقيلة بالطريقة الصحيحة

رفع الأجسام الثقيلة،
رفع الأجسام الثقيلة، فيتو

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة حملة توعوية جديدة تهدف إلى نشر الوعي بالطريقة الصحيحة لرفع الأجسام الثقيلة من الأرض، وذلك لتفادي الإصابات الجسدية التي قد تنتج عن الممارسات الخاطئة.

وقد نشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا توضيحيًا مدعومًا بصورة تعليمية، يظهر فيها الفرق بين الوضعية الصحيحة والخاطئة عند رفع جسم ثقيل. 

الوضعية الصحيحة لرفع الأجسام الثقيلة

وأكدت المديرية من خلال المنشور أن اتباع الوضعية الصحيحة يحمي العمود الفقري من الضغط والإصابات، مشيرة إلى أهمية ثني الركبتين والحفاظ على استقامة الظهر أثناء الرفع.

وجاء في المنشور:


"في حالة احتياجك لرفع جسم ثقيل من على الأرض، عليك الانتباه للوضع الصحيح للجسم لتجنب أي إصابات".

ويأتي هذا التوجيه في ظل تزايد حالات الشد العضلي وآلام الظهر بين المواطنين نتيجة رفع الأوزان بشكل غير صحيح، لا سيما في بيئات العمل والمنازل.

ودعت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة كافة المواطنين إلى مشاركة هذه النصائح مع أسرهم وأصدقائهم، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج، وأن الممارسات الصحية السليمة تساهم في تعزيز جودة الحياة وتقليل العبء على المرافق الصحية.

 

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