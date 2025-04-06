الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

خبير يكشف خسائر مصر بسبب اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر

اضطرابات البحر الأحمر،
اضطرابات البحر الأحمر، فيتو
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قال اللواء فوزي رمضان، الباحث والمتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية، إن فلسطين من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي هي دولة كرتونية، وقد تمتلك عضوية في الأمم المتحدة ولديها نشيد وعلم، ولا تمتلك أي سيادة، بمعنى دخول قوات الاحتلال إلى فلسطين والخروج في أي وقت.

 

تحديات أمام الرئيس السيسي 

وأضاف "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فُرض عليه العديد من التحديات مثل وجود حروب في الجنوب والغرب والشرق، وهذه الحروب كانت مقصودة لجر الدولة المصرية في هذه الحروب، ومن ثم استنزاف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الغرب من إنشاء سد النهضة هو توريط الدولة المصرية في حرب مع أديس أبابا، خاصة وأن السد لم ينتج كهرباء حتى الآن.

 

هدف خبيث ضد الدولة المصرية 

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس”"البعض يُريد أن تُحارب مصر دولة الاحتلال بأي ثمن، ومن ثم يقع الاقتصاد المصري ووقف التنمية، وهناك مخطط سيطاني لإعادة مصر للوراء".
 

 

6 مليارات دولار خسائر مصر بسبب ضربات الحوثي للسفن

ولفت إلي أن مصر انضمت للبريكس لكي تتعامل مع دول مجموعة البريكس بالعهملات المحلية بدلًا من الدولار في ظل انخفاض الدخل الدولاري بسبب ضربات الحوثيين وخلافه من الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.

وأضاف، أن مصر في موقع عبقري في المنطقة، حيث تقع في قلب العالم، ولذلك تتأثر بما يفعله الحوثيين، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي لا تضرب السفن الروسية أو الصينية، لأن بكين وموسكو قادرة على التأثير في قرار الحوثي، خاصة وأن موسكو تمد الحوثي بالكثير من الأسلحة المتطورة.

ولفت إلى أن ضربات الحوثيين للسفن في باب المندب تسبب في اضطرابات للملاحة بـ البحر الأحمر أدت لخسارة مصر ما يقرب من 6 مليارات دولار كان عائدًا محتملًا من قناة السويس، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُدير  الأزمات بعبقرية كبيرة للغاية، فكل الحدود المصرية متلهبة سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرب، ولم يشعر الشعب المصري بهذا الأمر. 

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البحر الأحمر فلسطين الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال البريكس قناة السويس

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