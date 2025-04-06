خبير عسكري: الموقف في المنطقة خطير وإسرائيل لا تتوقف إلا بالقوة

قال اللواء فوزي رمضان، المتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية: إن القضية الفلسطينية شائكة، والدولة المصرية مُلتزمة أخلاقيًا وأدبيًا بالدفاع عن الأشقاء في فلسطين سواء من الناحية اللوجستية، أو من الناحية المعلوماتية.

رؤية مصر في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن مصر لم تقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الحرب، لكي تقوم بدور في حل الأزمة ووقف الحرب.

أجندة أمريكية تنفذها إسرائيل في المنطقة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس”، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أجندة أمريكية في المنطقة، وإذا لم تُنفذ تل أبيب السياسات الأمريكية فسيتم وقف تسليح الاحتلال، مشيرًا إلى أن المصلحة الأمريكية والأوروبية تقتضي باستمرار وجود اليهود في الأراضي المحتلة، لأنه لا يوجد أحد في العالم يقبل اليهود، بالإضافة إلى أن تل أبيب تُنفذ أهداف الغرب، بدلًا من القيام بحملات صليبية مثل السابق على المنطقة.

خطورة الموقف في المنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي

وأوضح أن الموقف خطير في المنطقة، ولذلك كانت هناك رؤية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السابقة بتحديث تسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال لا تتوقف عن مهاجمة الدول إلا من خلال القوة، وليس من خلال أي شيء آخر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.