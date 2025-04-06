القاهرة تستضيف قمة مصرية فرنسية أردنية غدا.. السيسي وماكرون وعبد الله يبحثون تطورات الأوضاع في غزة.. استعادة التهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات وأهمية حل الدولتين ضمن المناقشات

تعقد بالقاهرة غدا الإثنين قمة مصرية أردنية فرنسية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

قمة مصرية أردنية فرنسية

كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبد الله الثاني غدا الإثنين في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

السيسي وماكرون وعبد الله يبحثون التطورات الخطيرة في قطاع غزة

وتبحث القمة، التي تنعقد بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

ويصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدا الإثنين.

وأعلن ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الإثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة إكس أنه استجابة لحالة الطوارئ في غزة، وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الإثنين وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

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