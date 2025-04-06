الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

ضبط 10 أطنان دقيق قبل تهريبها وبيع اسطوانات بوتاجاز خارج التسعيرة بحملة في الجيزة

ضبط اسطوانات البوتاجاز
ضبط اسطوانات البوتاجاز
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نفذت إدارة تموين المنيرة الغربية حملة تموينية مكثفة داخل نطاق الإدارة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

ضبط 100 جوال دقيق بلدي

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5%، تم إعادة تعبئتها داخل شكاير بيضاء بدون بيانات، ما يعد مخالفة صريحة لضوابط تداول الدقيق البلدي المدعم، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل مطحن الوحدة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 أجولة دقيق بلدي من نفس النوع محملة على "توك توك"، في محاولة لنقلها بطرق غير مشروعة، وتم كذلك التحفظ على الكمية المضبوطة بمطحن الوحدة.

وفي سياق متصل، حررت الحملة  محضر جنحة ضد موزع أسطوانات بوتاجاز، لببيع الأسطوانة بأعلى من السعر الرسمي المحدد، في مخالفة واضحة لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت إدارة تموين المنيرة الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية عبر الخط الساخن المخصص لذلك.

 

 

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