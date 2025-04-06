محافظ الجيزة يتابع جهود تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسؤولي المناطق الصناعية والاستثمارية في أبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، لمتابعة مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن ملف تقنين الأراضي يُعد من أولويات الدولة، لما له من أهمية استراتيجية في الحفاظ على الممتلكات العامة وحقوق الشعب، مشددا على ضرورة الدفع بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي، والتعامل الحاسم مع كافة حالات التعدي أو التقاعس عن استكمال الإجراءات القانونية.

تقرير شامل حول موقف التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ

واستعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا حول موقف التقنين، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى محافظة الجيزة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من العقود الخاصة بجميع الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين الجادين ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار.

كما كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتقديم تقرير يومي حول ما يتم إنجازه، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين، واستيفاء حق الدولة كاملًا دون تهاون.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة أعمال اللجان المشكلة والوقوف على نسب التقدم.

حضر الاجتماع كل من اللواء محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وسوق الجملة، وهيئة أملاك الدولة.

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