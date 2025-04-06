الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

رغم عدم تجديد تعاقده، السعادة تظهر على زيزو في مران الزمالك

زيزو
زيزو

ظهرت حالة من السعادة على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مران الأبيض اليوم، وسط حالة من الغموض حول مستقبله.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا زال اللاعب لم يجدد عقده مع الأبيض في ظل التقارير المنتشرة باتفاقه على الانضمام للنادي الأهلي.

عمرو الجنايني يطمئن جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو 

طمأن عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وكتب عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي لـ فيس بوك:" كله بيفتي وبيألف وبيجود ياريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا.

وتابع:"اتهامات بالباطل لللاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل، ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين.

وأتم:" لا تقلقوا، عاش الزمالك أكبر قلعه رياضيه في مصر.

بيان مرتقب للزمالك بعد جلسة حسم التجديد لـ زيزو

ويعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي، عقب الجلسة المرتقبة من أجل تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مصدر داخل النادي: إن لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع أحمد مصطفى “زيزو”، صانع ألعاب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة عدم الوصول لاتفاق مع زيزو لتجديد عقده، سيصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا موجها لجمهور الزمالك يكشف فيه كواليس المفاوضات مع اللاعب خاصة أن الجمهور الأبيض سيكون غاضبا بشدة.

وواصل أن  الزمالك جاهز لتنفيذ طلبات زيزو المادية  لتجديد عقده وحال رفض اللاعب عقد الجلسة أو تراجع عن تجديد عقده  سيصدر الزمالك هذا البيان لتوضيح كافة الأمور.

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام 

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل برسالة مفاجئة عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له على انستجرام وكتب عليها: "لا تتسرعوا على العظمة".

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