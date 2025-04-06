تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد -سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت

2- الجونة

3- مودرن سبورت

4- الزمالك

5- سموحة

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