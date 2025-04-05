مصدر بالزمالك: جلسة مع زيزو خلال أيام لمناقشة تجديد تعاقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تنوي عقد جلسة مع أحمد مصطفى “زيزو”، صانع ألعاب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة تجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن استبعاد زيزو من مباراة الزمالك المقبلة أمام مودرن سبورت، المقرر لها غدًا الأحد، يمنح النادي فرصة للتفاوض معه خلال هذا التوقف.

وأكد المصدر أن الجلسة لن تُعقد اليوم، على عكس ما تردد في بعض التقارير، مشيرًا إلى أن زيزو لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم ويتواجد حاليًا في محافظة المنيا مع عائلته، وبالتالي كل ما يُشاع عن اجتماعه اليوم مع مسؤولي النادي لا أساس له من الصحة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، لخوض مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر، سعيًا لتحقيق الفوز بعد التعادل السلبي مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى الحفاظ على نجوم الفريق الأساسيين، وعلى رأسهم زيزو، الذي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الأبيض خلال السنوات الماضية

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت غدًا الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

ووصلت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم أمس الأربعاء، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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