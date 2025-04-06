السجن المشدد والغرامة لِرَئيسَي مَجلِسَي إدارة سابِقَين بشركتين تابعتين للقابضة للمياه

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وتقاضي اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابِقَين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات، نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي، فضلًا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.

وهذا في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية المستمرة لضمان نزاهة المؤسسات الحكومية وحوكمة الإجراءات الإدارية والحفاظ على المال العام في جميع القطاعات.

حيث تم ضبط المتهمَين وعرضهما على النيابة العامة، والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما.

وبإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمَين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لأحدهما و10 سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ 2,2 مليون جنيه.

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