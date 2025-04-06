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رياضة

تعرف على تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى 

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان.

مباراة مودرن سبورت أمام الزمالك

 

ويحل في تمام السابعة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

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