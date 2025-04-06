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رياضة

بتروجيت يفوز على الجونة بهدف في كأس عاصمة مصر

فاز فريق بتروجيت على الجونة بهدف دون رد من مباراة الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة بتروجيت والجونة

 

أحرز هدف بتروجيت رشاد المتولي من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

 

ويتنافس الجونة بقيادة علاء عبد العال وبتروجيت بقيادة سيد عيد  بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت والزمالك وسموحة.

 

ترتيب مجموعة الزمالك بكأس عاصمة مصر 

يتصدر بتروجيت المجموعة برصيد 12 نقطة ويليه الجونة برصيد 4 نقاط ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والزمالك رابعًا برصيد نقطة واحدة وأخيرًا يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

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