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رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل بتروجت والجونة سلبيا في الشوط الأول

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

تعادل فريقا بتروجت والجونة سلبيا بالشوط الأول من مباراة الفريقين علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة بتروجت والجونة

ويتنافس الجونة بقيادة علاء عبد العال وبتروجت بقيادة سيد عيد  بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت والزمالك وسموحة.

ترتيب مجموعة الزمالك بكأس عاصمة مصر 

يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط ويليه الجونة برصيد 4 نقاط ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والزمالك رابعًا برصيد نقطة واحدة وأخيرًا يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.

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