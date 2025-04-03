الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

رامي جمال يتألق بحفل عيد الفطر في بورتو المنيا ويرفع شعار كامل العدد (صور)

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

أحيا الفنان رامي جمال، حفلا غنائيا ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025، في بورتو المنيا ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل رامي جمال في بورتو المنيا 

وقدم رامي جمال خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه ومنها؛ “إوعديني، جيت متأخر، بيكلموني” وغيرهم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الجاري إلى موسم عيد الفطر.

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع ".

وأضاف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شويه قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة”.

أغنية حياتي الحلوة 

وأغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي.

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حفل رامي جمال في بورتو المنيا الفنان رامي جمال رامي جمال حفل رامي جمال بورتو المنيا

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