الشباب والرياضة: الأمم المتحدة تنضم لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حصول منحة جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، علي رعاية منظمة الأمم المتحدة، وبرعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقام فعاليات المنحة في شهر مايو المقبل 2025.

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي أن منحة ناصر تشكل أحد الروافد المصرية التي تؤدي دورًا في دعم جهود التنمية الدولية، من خلال تعزيز تأهيل الكوادر المستحقة للرعاية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، لتمكينهم في المناصب القيادية والتنفيذية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وأكد أشرف صبحي في كلمته، أن الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة تنبثق من إيمان الدولة المصرية بأهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة هذه التحديات من خلال إصلاح الهيكل الدولي لضمان تمثيل أكثر عدالة لدول الجنوب في صناعة القرار العالمي، إلى جانب تعزيز آليات التمويل المستدام لدعم مشروعات التنمية في الدول النامية، فضلا عن تمكين الشباب كقادة للمستقبل يحملون رؤية مستدامة للنمو والتقدم.

وأعربت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، أن الذكرى الثمانون لتأسيس الأمم المتحدة ليست مجرد مناسبة للاحتفال بثمانية عقود من العمل الحيوي من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، بل هي أيضًا فرصة لتشكيل المستقبل. تمثل هذه المنحة فرصة مهمة للعمل مع الشباب، لتزويدهم بالمهارات والتدريب وبناء القدرات اللازمة، حيث سيكونون هم قادة مصر وعالمنا، مضيفة أن نظام الأمم المتحدة في مصر سيعمل بشكل وثيق مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم الدعم الكامل لهذه المنحة.

وتستهدف النسخة الخامسة التركيز على نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار الشبابي على المستوي الأممي، ودور المرأة والشباب في السلم والأمن والتطوع، وتسليط الضوء على قضايا الشباب، وقضايا الجنوب العالمي وتعاون الجنوب جنوب، وتوعية الشباب بدور الأمم المتحدة وتأثيرها على قضايا الجنوب، وإبراز دور الجنوب العالمي في دعم القضايا المحورية للدول النامية وتعزيز العدالة الدولية.

وتعتبر المنحة إحدى آليات تنفيذ كل من (رؤية مصر 2030 - قرارات الأمم المتحدة المعنية بالشباب - إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة - المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب افريقيا وآسيا - أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – شراكة الجنوب الجنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب - ميثاق الشباب الافريقي – مبادئ حركة عدم الانحياز).



أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير بعض المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة المشروعات الجارية وبحث إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية ودعم الأنشطة الرياضية في مختلف المحافظات.

شهد الاجتماع مناقشة أعمال تجهيز وتأهيل الصالات المغطاة، إلى جانب بحث إنشاء مدينة شبابية ورياضية أو نُزل شبابي من خلال تخصيص قطعة أرض مناسبة، وإنشاء نادي للفروسية، بالإضافة إلى إقامة ملعبين لرياضة البادل تنس بمركز شباب مطروح، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف التوسع في الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة في تنفيذ الأعمال، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقديم منشآت متكاملة تواكب احتياجات الشباب، وتسهم في نشر الممارسة الرياضية واحتضان المواهب.

أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

كما شدد على أهمية التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان التنسيق الكامل وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعكس توجه الدولة نحو تنمية المناطق الحدودية وتوفير بيئة آمنة وداعمة للشباب.

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