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رياضة

جوارديولا مشيدًا بـ عمر مرموش: جعل أداء مانشستر سيتي أفضل وسعيد جدًّا به

عمر مرموش
عمر مرموش

أشاد الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأداء عمر مرموش نجم الفريق ومنتخب مصر، مؤكدا أنه السبب في تحسن أداء السيتي دفاعيا وهجوميا منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

ويقدم عمر مرموش أداء متميز مع مانشستر سيتي، حيث سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات، كما نجح في تعويض خدمات النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الذي تعرض لإصابة كبيرة، قد تتسبب في غيابه عن ملاعب كرة القدم حتى نهاية الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية، اليوم الأحد: "مرموش تأقلم بشكل جيد جدًا مع مانشستر سيتي، وأرقامه تثبت ذلك، ليس فقط بالأرقام، مرموش جعل أداء مانشستر سيتي أفضل بسبب سلوكياته ومجهوداته، وكذلك بفضل مساعدته لنا عندما لا تكون الكرة معنا".

وأتم مانشستر سيتي تصريحاته: "مرموش يشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا بتحركاته بين المدافعين، ونحن سعداء جدًا به".

 

التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ  مانشستر سيتي، وروبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

وتواجد النجم المصري عمر مرموش أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي الذي جاء كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ETIHAD AIRWAYS AIR 27 لمیاه 3 אם TWAYS NUNES YNH EIHAD PTeGHs AIRWAYS DIAS 75 19 A عر 31 EDERSON 구 24 GVARDIOL 8 គួ maTaи ETIHAD AIRWAYS KOVACIC FTIHADA O'REILLY ETIHAD GUNDOGAN 20 th THA DE BRUYNF...ん ETIHAD IRWAYS BERNARDO 7 SUBS ORTEGAMORENO ORTEGA MORENO GREALISH DOKU ETIHAD AIRWAYS FODEN REIS SAVINHO KHUSANOV NOV LEWIS MCATEE MARMOUSH Bciam Definitely City‏'‏‏

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي 

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎C프자 ていて STARTING XI. ONANA 24 MAZRAOUI 3 MAGUIRE 5 B.FERNANDES 8 HOJLUND 9 DORGU 13 YORO 15 GARNACHO 17 CASEMIRO 18 DALOT 20 UGARTE 25 SUBSTITUTES BAYINDIR, AMASS, KUKONKI, LINDELOF, SHAW, ERIKSEN, MOUNT, OBI, ZIRKZEE‎‏'‏‏

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

التقى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في 185 مباراة سابقة، قبل مواجهة الليلة في ديربي مانشستر وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

فاز الشياطين الحمر في 75 مباراة، بينما حقق السيتي الفوز فى 59 مباراة، وانتهت 51 مباراة بالتعادل.

أحرز مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات 262 هدفًا في شباك مانشستر سيتي الذي سجل 267 هدفًا.

ويعد الإنجليزي واين روني نجم الشياطين الحمر السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفَا.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي 1.31 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة مانشستر يونايتد 694.25 مليون يورو، ويعد هالاند هو الأغلى بين صفوف الفريقين بـ 200 مليون يورو.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يملك في رصيده 51 نقطة في الدوري الإنجليزي جمعها من 15 انتصارا، و6 تعادلات في حين تلقى 9 هزائم  في الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز المركز الـ13 برصيد 37 نقطة جمعها من 10 انتصارات، و7 تعادلات في حين تلقى 13 هزيمة.

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مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي بيب جوراديولا جوراديولا

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