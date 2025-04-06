"انفوجراف" 3.5 مليون حاوية و1970 مترا أرصفة بمحطة "تحيا مصر" في دمياط

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل انفوجراف لمحطة حاويات تحيا مصر

وقالت الوزارة إن المشروع يأتى بنظام الشراكة مع المشغل العالمي "شركة دمياط أليانس" لتشغيل محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، كخطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت



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