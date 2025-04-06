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رياضة

توتنهام يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

فاز فريق توتنهام،علي منافسه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد علي استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل اللاعب برينان جونسون هدفين لفريق توتنهام  في الدقيقتين 13 و42، وسجل لوكاس بيرغفال هدفا لفريق توتنهام لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الـ VAR.

وأضاف ماتياس تيل هدف توتنهام الثالث في الدقيقة 90+6، بينما جاء هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 90 عن طريق ماتياس فيرنانديز

تشكيل توتنهام أمام ساوثهامبتون 

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: سبينس - دايفز - روميرو - بورو

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - ماديسون

الهجوم: سون - سولانكي – وجونسون

تشكيل ساوثهامبتون أمام توتنهام 


ترتيب توتنهام وساوثهامبتون في الدزوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما ياتي فريق ساوثهامبتون  المركز الـ 20 والأخير برصيد 10 نقاط.

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