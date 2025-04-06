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تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني لجلسة الأربعاء (فيديو وصور)

محاكمة مدرس الفيزياء،
محاكمة مدرس الفيزياء، فيتو

أجلت اليوم الأحد الدائرة الأولى مستأنف في محكمة جنايات المنصورة، الاستئناف المقدم من مدرس الفيزياء المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف، بعدما شطر جسده إلى 3 أجزاء، على الحكم الصادر بإعدامه، وذلك لجلسة يوم الأربعاء المقبل للمرافعة.

 استئناف محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب وتقطيع جسده

وفي الجلسة السابقة التي عقدت الجلسة برئاسة المستشار أنور رضوان، رئيس المحكمة، ظهور المتهم مرتديًا البدلة الحمراء، وأمرت هيئة المحكمة بإخراجه من القفص بعدما طلب الحديث، حيث حاول نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يقتل المجني عليه، لكنه اعترف بالواقعة خوفًا على أسرته.

 

 

هيئة المحكمة تستمع لأقوال المتهم بقتل طالب الستاموني

وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لأقوال مدرس الفيزياء المتهم الذي ظهر مرتديا البدلة الحمراء، وخرج من قفص الاتهام إلى قاعة المحكمة وطلب من الهيئة السماع له 5 دقائق سرد خلالها اللحظات الأخيرة بينه وبين المجني عليه وتفاصيل التحقيقات.

المحامي طلب عرض المتهم على الطب الشرعي 

فيما دفع محامي المتهم بعدم معقولية اعترافاته، خاصة وأنه يعاني من مرض شلل الرعاش والرهاب الاجتماعي، ولا يمكنه القيام بمثل هذه الجريمة، وطلب عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته بالشلل الرعاش، وهل هو أعسر من عدمه، وهل هو مريض بمرض برهاب الدم من عدمه.

المحامي يطالب بسماع شهادة شهود الإثبات والطب الشرعي والأدلة 

كما طالب الدفاع بسماع شهادة شقيق المتهم وعمه ووالدته وزوجة شقيقه، واستدعاء شهود الإثبات، والطبيبة الشرعية التي شرحت الجثمان وكبير الأطباء الشرعيين، وضباط الأدلة الجنائية.

جنايات المنصورة تقضي بإعدام مدرس الفيزياء قاتل طالب الستاموني

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت في 21 مايو الماضي بالإعدام شنقًا للمتهم، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدامه، وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة  والتي قررت بإعدام المتهم.

التهم الموجهة لمدرس الفيزياء قاتل طالب الستاموني 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم «محمد. ع. ال. ع. ال»، 25 سنة، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، يعمل مدرسًا خصوصيًّا لمادتى الفيزياء والكيمياء، أنه قتل المجني عليه طالب الستاموني إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض سكينًا، وتحيّن تواجد المجنى عليه لديه لتلقى مادة علمية، وإمعانًا منه فى سلب مقاومته، احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئى فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجنى عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له، مستغلًّا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلمًا له، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدى عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته. في

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الطالب إيهاب أشرف جنايات الستاموني قاعة المحكمة

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