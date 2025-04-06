الأحد 06 أبريل 2025
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مدير التعليم يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة حاجر قنا

قنا,فيتو
قنا,فيتو

هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا يتفقد سير العمل وانتظام الدراسة بمدرسة حاجر قنا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية في أول أيام حضور الطلاب عقب إجازة عيد الفطر المبارك،  وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بالتطبيق الحازم للكتب الدورية والتعليمات التي تحث على حضور الطلاب وانتظامهم خلال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني.

ضعاف القراءة والكتابة بقنا

أكد مدير تعليم قنا على تطبيق خطط علاجية مكثفة لمن دونت أسماؤهم في سجل ٢٦ قرائية وتكاتف الجهود لتحسين مستوى التلاميذ  ضعاف القراءة والكتابة، وكذلك سرعة صرف مستحقات العاملين والعاملات من بند مجلس الأمناء بالإدارة.

كما وجه وكيل الوزارة خلال مروره على عدة فصول بالمدرسة ومتابعة سجلات الحضور والانصراف والأمن والزيارات للتوجيه الفني    إلى مطابقة كراسات التلاميذ ودفاتر الدرجات بما هو مدون في سجل الزيارات ومحاسبة أصحاب الزيارات المتباعدة من التوجيه، كما شدد على التزام الموضوعية والحياد التام عند رصد درجات التقييمات وعدم السماح بتساوي الحضور مع الغياب دون عذر في درجات التقييم والواجب والمواظبة والسلوك.

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