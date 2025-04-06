الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

استمرار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في قنا

تحصين ضد الحمى القلاعية
تحصين ضد الحمى القلاعية الوادي المتصدع في قنا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

حيث شملت فعاليات الحملة عددًا من قرى ونجوع مركزي قنا وقوص، بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري بالمركزين، وبمشاركة إدارة الوقاية ووحدة الوبائيات (الإبيديميولوجي) بالمديرية، وقد نفذت اللجان البيطرية زيارات ميدانية لنقاط التحصين المنتشرة في تلك المناطق، حيث تم تطعيم رؤوس الماشية باللقاحات المدعومة المقدّمة من الدولة.

أهمية التحصين والتأمين على الماشية بقنا

كما تضمنت الحملة تنظيم عدد من الندوات التوعوية التي ركزت على خطورة الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التحصين والتأمين على الماشية، إضافة إلى التوعية بدور التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات الحيوانية، والتأكيد على تغطية الحملة لكافة قرى ونجوع المحافظة لضمان وصول الخدمات البيطرية لكل المواطنين.

وفي هذا السياق، دعت مديرية الطب البيطري أصحاب الماشية إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين، وتقديم حيواناتهم للحصول على اللقاحات الوقائية، حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، أن المديرية بجميع إداراتها ووحداتها في حالة استعداد دائم لتقديم أفضل الخدمات البيطرية للمواطنين، في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية ودعم التنمية الريفية وخدمة المجتمع المحلي.

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