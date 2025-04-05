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محافظات

محافظ شمال سيناء يحسم الجدل المثار بشأن التهجير: رفح الجديدة لأهلها (فيديو)

اللواء خالد مجاور
اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، فيتو

رفح الجديدة، حسم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الجدل المثار بشأن مدينة رفح الجديدة وتهجير الفلسطينيين بها.

هل خصصت رفح الجديدة للفلسطينيين؟

أكد مجاور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": مدينة رفح الجديدة لم تعمل بشكل كامل ولم تخصص لتهجير الفلسطينيين كما أشيع.

وقال إنه اختار اليوم التالي من وقف إطلاق النار في غزة لافتتاح مدينة رفح الجديدة للرد على الشائعات المغرضة، وخلال الافتتاح حضر الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، قلت بأننا افتتحنا المدينة الجديدة لنظهر أن مصر تعمل على أكثر من محور وليس محور واحد فقط وأكد أن رفح لأهل رفح".

 

قصة المصابين الفلسطينيين 

وتابع: "المصابون الفلسطينيون الذين تم استقبالهم وفقا لبنود الاتفاق، لمدة 42 يوما في المرحلة الأولى و42 يوما في المرحلة الثانية، ولو تم الوصول إلى المرحلة الثالثة سيتم فتح معبر رفح للعالقين".
وأكد أن الرئيس السيسي بعد اتصال ترامب به أكد أنه لن يشارك في هذا الظلم الخاص بتهجير أهل غزة من أراضيهم". 

سكان رفح الجديدة


ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مدينة رفح الجديدة وتم تسكين 411 أسرة والمرحلة الثانية سيتم تسليمها في احتفالات 25 إبريل بشقق تكفي لـ 25600 مواطن.
 

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مدينة رفح الجديدة رفح الجديدة تهجير الفلسطينيين محافظ شمال سيناء اللواء خلد مجاور

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