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رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام يضرب ليفربول بثلاثية في الشوط الأول (صور)

ماك أليستر، فيتو
ماك أليستر، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق فولهام على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1، في الشو ط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وفولهام

وشهدت الدقيقة الخامسة، كرة خاطئة من كوناتي قطعها مهاجم فولهام ثم مرر الكرة عرضية لكنها لم تجد متابعة من قبل هجوم فولهام.

وفي الدقيقة الـ6، مرر جنز عرضية تصدى لها دفاع فولهام ووصلت عند  محمد صلاح لكن الدفاع قطعها منه مرة اخرى وخرجت رمية تماس لصالح ليفربول.

وشهدت الدقيقة 13 تسجيل الهدف الأول لليفربول من خلال اللاعب ماك أليستر من تسديدة قوية سكنت شباك فولهام.

وفي الدقيقة 23 عدل فولهام النتيجة بتسجيله هدفا عن طريق سيسينون ريان.

وسجل فولهام الهدف الثاني عن طريق أليكس أيوبي في الدقيقة 32.

و سجل رودريجو مونيز لاعب فولهام الهدف الثالث لفريقه في مرمى ليفربول بالدقيقة 38.

Photography of the Liverpool team in a huddle ahead of kick-off.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، كوناتي، جونز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بعد خوضه 30 مباراة في المنافسة.

ويعتلي ليفربول ترتيب البريميرليج بفاق 11 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني بعد تعادله أمام إيفرتون بالجولة ذاتها، ويأتي فولهام في المركز العاشر بجدول الترتيب وبرصيد 45 نقطة متساويًا مع بورنموث.

القناة الناقلة لمباراة فولهام وليفربول

وتذاع مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

واقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 

ليفربول يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.

إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:

- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.
- وست هام يونايتد
- ليستر سيتي
- توتنهام

وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، ما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.

ويبقى فارق الأهداف في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

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