وزيرة التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ويأتى ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحليات، ورفع كفاءتهم مهنيًا وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض إلى أن الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات يشهد اليوم تنفيذ 3 دورات تدريبية وهي: برنامج " نظم المعلومات الجغرافيه GIS مستوى متقدم (الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تطبيقات التنمية المحلية ) " لخريجي برامج ال Gis السنوات السابقة، وبرنامج " التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام " للسادة المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان والوحدات الفرعية ووحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة، وبرنامج " سيناريوهات وخطط وأدلة التعامل مع الأزمات المختلفة " ويستفيد منها المديرين والعاملين بإدارات الأزمات ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وإدارة الأزمات بالوزارة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من دورات الأسبوع الـ31 يبلغ حوالي 100 متدرب من جميع المحافظات، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف علي مركز سقارة، أن المركز يشهد حاليًا تطويرًا شاملًا على المستويات الفنية والإدارية والتدريبية، ليواكب المعايير الدولية في التدريب وبناء القدرات، ويصبح من بين أفضل المؤسسات التدريبية بدعم ورعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بما يساهم في مواكبة متغيرات العمل المحلي، وتذليل العقبات أمام العاملين، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين.

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