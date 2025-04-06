السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت فى الإسكندرية لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 36760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، مزاولة المتهم "م.ا.م" صاحب سوبر ماركت، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب خروجه من مسكنه ممسكا حقيبة سوداء اللون، تم ضبطه، وبتفتيش الحقيبة تبين أنها تحوي قالب أسطواني لمخدر الهيروين وكذلك 6 لفافات بلاستيكية لذات المخدر وميزان رقمي وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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