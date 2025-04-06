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محافظات

نقيب الصحفيين يشيع جثمان شقيقته لمثواها الأخير بالمنوفية

البلشى يشيع جثمان
البلشى يشيع جثمان شقيقته لمثواها الأخير بالمنوفية

شيّع خالد البلشى نقيب الصحفيين، جثمان شقيقته الراحلة السيدة انتصار، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأجواء، وذلك بمقابر العائلة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

حضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لجنازة شقيقة البلشى

وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة البلشى في مصابه الأليم.

وتحولت مقابر العائلة إلى ساحة عزاء، حيث خيمت مشاعر الحزن والدموع على الحضور، الذين دعوا للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يُقام العزاء الرسمي في وقت لاحق، وتعلن النقابة عن تفاصيله خلال الساعات القادمة.

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خالد البلشي نقيب الصحفيين محافظة المنوفية بركة السبع جنازة شقيقة خالد البلشى

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